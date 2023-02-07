蔡英文總統在農曆春節後對外宣布，前副總統陳建仁將接下蘇貞昌的棒子，出任行政院長，而陳建仁與民進黨下一世代領導人賴清德之間的關係，也成為外界關注的對象。據《TVBS新聞網》最新公布的網路民調顯示，約有8成的民眾認為，陳對於賴2024角逐總統大位沒有幫助，覺得有幫助的人甚至還不到一成。

對於賴清德挑戰2024總統大選，陳建仁接任閣揆後能不能扮演關鍵的助益角色，該民調呈現，有高達79%的參加者，投下沒有幫助；第二多的則是「未表示意見」，占了1成2；最後是僅僅只有8%的民眾認為，陳建仁能在2024總統選戰幫到賴清德。

另對於新內閣處理時弊的優先程度，與大部分媒體預料相同，6成6的人將焦點放在加強治安、清理黑道問題、減少毒品上；第二多的則是電力能源政策，占48%的民眾關注；另重視經濟發展及高齡長照也占到4成；三成以上的則有增加勞工薪資水準、降低台灣貧富差距，和儘早解決勞健保的資金缺口。

儘管民調指出，多數民眾認為陳建仁無法在2024幫助到賴清德。不過前立委郭正亮日前也分析，陳恐怕也沒法在2024綠營總統初選對賴產生威脅，因為陳建仁現階段表現的太弱勢了，連發言的小抄都要給鄭文燦看過，賴清德應該是完全安心了。