2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，前立委沈富雄6日就表示「最後台灣2024的候選人就是三個，侯友宜、賴清德、柯文哲」，同時也斷言「2024侯友宜會當選」，沈富雄更強調「如果蔡英文總統看不慣，想要用仁燦配壓過賴清德的話，真的替民進黨抱不平」，引發討論。

沈富雄6日在網路節目《今天誰來沛》中表示，「最後台灣2024的候選人就是三個，侯友宜、賴清德、柯文哲，我連賴清德都講得這麼鐵定」，沈富雄更斷言「2024侯友宜會當選」，也接著分析，「有人講說，蔡英文總統還看不慣的話，就會把陳建仁、鄭文燦配一配，聲勢壓過賴清德的話，讓賴清德沒希望」，而此舉讓沈富雄不滿，「如果蔡總統目前還做這種打算的話，我會替民進黨抱不平」。

最後沈富雄更向蔡英文喊話，「民進黨把妳栽培，做了兩任總統，今天妳心中無民進黨，甚至還想把一個不一定要穩勝的賴清德搞掉，我真的替民進黨抱不平」，沈富雄也強調，「若是這樣我會去凱達格蘭大道，坐在那邊指著蔡總統，說出『我真的是看不起你，怎麼有這樣的總統』」。