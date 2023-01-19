2022九合一選舉綠營慘敗，閣揆蘇貞昌去留也成為眾所矚目。蘇揆日前宣佈全民普發現金6000元的還稅於民政策，但綠委高嘉瑜批超徵稅收是行政失靈，讓她成為黨內「五大寇」、「堅偉瑜」的批鬥對象之一。高嘉瑜今(19日)在臉書PO出「相信台灣，堅持改革」8字，耐人尋味。

副總統賴清德同額補選黨魁，15日當選新任民進黨主席，但選前巡迴座談傾聽基層黨員聲音時，曾發生高嘉瑜在台北劍潭場被嗆的插曲。高嘉瑜日前曾針對超徵稅收一事做出「行政失靈」的評論，致使有部分綠營支持者對她深感不滿，似也引爆了對蔡政府執政評價的護航戰火。

蘇貞昌在2022九合一敗選當天曾提辭呈，但總統蔡英文自己辭去民進黨主席，而將蘇貞昌慰留。但近日還稅於民、普發現金時程爭議仍多，蘇貞昌的去留也成為各界關注焦點。今(19日)是農曆春節前立法院臨時會最後一天，蘇貞昌是否在本日確定辭閣揆，不少媒體人都提出不同觀察。

高嘉瑜則在今天PO出與民眾的合照，一位阿姨秀出前總統陳水扁2004年的選舉志工背心，上面寫著當年阿扁的宣傳標語，也是高嘉瑜的發文內容「相信台灣，堅持改革」，對照她近日遭遇，感覺意味深長，也耐人尋味。