副總統賴清德目前參選民進黨主席，他近日批判「疑美論」，似在反制侯友宜「台灣不要成為強國的棋子」的論述。前立委郭正亮12日在《亮劍台灣》節目引述粉專「工程師看政治」的發文稱，「不當強國的棋子，是成為國家領導人這最起碼的資格。對賴清德的期待大可不必，賴完全不是2024的選項！」郭正亮舉中華民國歷任總統，兩蔣、李登輝、陳水扁、馬英九都曾對美國說不，難道他們都是疑美論者，這也太可笑。

「我認為賴清德這個論述走下去，會傷到自己，他認為這樣的論述是非常危險的！」郭正亮表示，賴清德、民進黨的思維，就是我不要去談抗中了，民進黨已經證明了當真正遇到戰爭威脅時，他沒有保台的本事。所以就引導到「你們不能去批美國，因為我們能不能保護自己，最重要就是能不能鞏固住台美關係，所以我們不能疑美」。

郭正亮引述粉專「工程師看政治」回應賴清德的發文，直讚堪稱經典之作：「沒想到，分析美國的作為，竟讓我成了對台灣不利的有心人士。本來對賴清德還有那麼一點點的期待，現在看來大可不必，賴完全不是2024的選項！我們都看得出來，現今誰是最大國際災害製造者，崇美/媚美是民進黨的選擇，但我們要的，是守住國家利益的基本國格」，「侯友宜說不當強國的棋子，要成為國家的領導人，這是最起碼的資格」。

「你至少要有人敢對美國說不吧！」郭正亮直言，從蔣介石、蔣經國、李登輝、陳水扁到馬英九，他們跟美國的關係也不是一路順風，他們也跟美國說過不，難道在你前面的總統全部都是疑美論者嗎？可以這樣說嗎？這變得太可笑了！