綠營九合一敗選餘波盪漾，前新竹市長林智堅論文抄襲案一屍多命，甚至被認為可能影響到2024大選。國民黨台北市議員徐巧芯10日在《大新聞大爆卦》節目強調，綠營真正的反省跟檢討是，所有人針對林智堅的這個事情認錯，而不是去切割王世堅、高嘉瑜，林智堅是最該被切割的人。但直到現在，余正煌還因為全黨挺林智堅而備受壓力，因為民進黨就是臉皮很厚，不願意承認自己有錯，所以會硬凹到底，民眾看不下去。但她預言，林智堅的傷害將持續到2024。

徐巧芯強調，林智堅的政治生命雖然已經結束了，但是他對民進黨的傷害還沒有結束，(會)一直持續到2024。因為他的論文案現在才在一半而已，（據已知內部消息）余正煌承受很大的壓力，一直以來到現在都是。余正煌的工作位置在新竹，新竹是誰的地盤？柯建銘的地盤。調查局的上司下屬是否受到柯建銘的影響給他壓力，不知道。但知道的事情是，民進黨到現在都還保護林智堅、且為保護他而對學位取消一事「有關」的兩個人動手動腳。

「那你覺得民眾可以接受嗎？」徐巧芯痛批，你真正的反省跟檢討是，所有人針對林智堅的這個事情認錯，你不要去切割王世堅、高嘉瑜，這兩個人根本沒做什麼。你應該去切割林智堅，林智堅是最該被切割的人，林智堅從論文案到棒球場到(關埔)國小，哪一件事情做對了？民進黨沒有人願意跟他切割，還繼續護著他，幫著他去打壓其他人，去打壓余正煌，跟為了他要去跟林智堅開官司的這些人，這樣做大家看得下去嗎？

主持人馬千惠問：「為什麼啊？他們是還看好林智堅是不是？我實在不懂耶！」徐巧芯直言，民進黨就是臉皮很厚，他們不願意承認自己有錯，所以他們會用硬凹的方式硬凹到底。看蔡英文當初如何地去幫林智堅背書就知道了，「我才不相信民進黨上上下下都認為林智堅那個論文沒問題」，可是不管，我們就是硬凹到底，就跟當年打BNT疫苗的時候一樣，去講說高端多好的時候一樣，就是用這種硬凹、用包裝的方式。