民進黨主席補選結果於15日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，同時也傳出在19日新內閣名單就會公布。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（17）日就表示，「若是新的行政院長是陳建仁、副院長是鄭文燦，那2024民進黨總統和立委選舉要倒大霉了！」

游盈隆今日在臉書上PO出一篇「是福不是禍，是禍躲不過」的文章表示，「聽說是19日新內閣名單就會公布，而新的行政院長是陳建仁、副院長是鄭文燦，這個消息和一個禮拜前傳出來的說法一樣」，游盈隆直呼，「如果真的是這樣，那就用一句台灣俗語來形容：『猴免挵囉』，2024民進黨總統和立委選舉要倒大霉了！」

游盈隆更接著說，「蔡總統如果硬要陳建仁和鄭文燦搭檔行政院正副院長，對民進黨來講絕對是一個天大的災難，特別是在大選年，因為這無異是宣布『疫苗門與論文門進入第二回合』，任由藍營提款一整年，最後連政權一起提走。民進黨中生代不是人才濟濟嗎？為什麼非陳鄭二人不可？」

游盈隆指出，陳建仁前副總統，做為蔡英文總統首席公衛顧問，和爭議性疫苗政策及高端疫苗關係扯不清楚，而鄭文燦台大國發所碩士論文被校方確認抄襲並撤銷學位。游盈隆接著說「這兩位如果出任新閣的正副閣揆，社會觀感會有多壞？蔡英文總統難道一點都沒感覺嗎？一個人神經是要多大條才會連高端疫苗爭議這麼嚴重的事情都無感？一個人的道德尺度到底要多寬鬆才能將鄭文燦論文門醜聞視若無睹？」

最後游盈隆坦言，「『政治歸政治，學術歸學術』，可以這樣嗎？2022選戰大敗的經驗教訓還不夠嗎？」同時游盈隆也提及，「最倒楣的是即將上任的民進黨新主席賴清德。如無意外他也將代表民進黨參選2024總統。當蘇內閣總辭，接任的是陳建仁和鄭文燦，這已經不只是綠營授人以柄，而是向藍營繳械，棄械投降的意思。問題是，蔡英文就算和賴清德有心結，有陳年老帳，有必要玩這麼大，把一場還算好的局賭臭，不戰而降，把江山拱手讓人嗎？思之不寒而慄，但願這不是真的」。