台南北門南鯤鯓代天府新春抽國運籤是年度大事，今(22日)大年初一依例在五王殿前抽國運，第2支籤就以5筊抽出國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」，廟方解讀，唐朝是開唐盛世，代表國家興榮的時機開始，是上上籤，也是廟方13年來首支上上籤。但臉書粉專「政客爽」則KUSO惡搞解釋，該籤意指閣揆蘇貞昌現在下台正是時候，是70年磨一劍挑戰總統大位的最佳時機，蘇上蔡下，電火球一發功戰力爆棚，武則天都要靠邊站！

「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府新春抽國運籤是年度大事，今大年初一依例在五王殿前舉辦抽國運，第2支籤就以5筊抽出國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」，廟方解讀，唐朝是開唐盛世，從籤意來看，今年的民生經濟一定向上發展，民生、經濟好了，自然國泰民安，而這支籤也代表國家興榮的時機開始，是上上籤，也是廟方13年來首支上上籤。

「政客爽解國運籤。」政客爽發文表示，今年國運籤籤首為「唐太宗令武媚娘賞花」，籤詩內容：「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」，意思就是現在蘇貞昌院長下台正是時候，是70年磨一劍挑戰總統大位的最佳時機。春天一到，總統初選必能贏下賴清德，讓整個民進黨脫胎換骨！

政客爽KUSO解釋，蘇貞昌當院長的時候是袁崇煥，那下台之後就是唐太宗，相傳當年玄武門之變，就是李世民對著他的兄弟怒罵：「在那叫什麼？你們是要投降嗎？投降主義可恥！」當場李建成跟李元吉就被嚇死了。

「所以蘇上蔡下，電火球一發功，戰力爆棚，武則天都要靠邊站！」政客爽強調，這就是上上籤「唐太宗令武媚娘賞花」的意思。