賴清德接任民進黨主席前後已多次澄清，他所謂「務實的台獨工作者」是務實的接受台灣已經是一個「主權獨立國家」，沒有另行宣布台灣獨立的必要、中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬、「中華民國台灣」未來前途只有台灣2300萬人可以決定。賴清德解釋，這也是蔡英文「四個堅持」的核心精神，他會帶領民進黨繼續這個路線。

蔡英文路線增加不安全感

賴清德堅持蔡英文路線，在蔡總統黨內當家作主時，難免讓人覺得是刻意說給她聽。但蔡英文路線九合一選舉時已被選民否決，他卻打安全牌走蔡英文路線，而不敢「撥亂反正」，是否會變成阻擋他更上一層樓的大石頭，恐怕才是民進黨人最該擔心的事。

國際社會普遍認為，今年台海最危險。去年10月國安局長陳明通就表示，北京已做好攻台的軍事準備，外界提到2027年、2025年、2023年3個時間點，都必須密切注意，他認為2023年中共可能「以戰逼談」。美國著名智庫「外交關係委員會」1月中也曾公布一項對國際問題專家的調查顯示，台灣海峽可能的軍事衝突，已經成為他們對2023年全球主要危機展望中最關注的議題。

這些國際問題學者還預估，中國大陸對台灣的軍事脅迫升高，可能導致台海軍事衝突與美國的介入，此一風險很可能就在2023年出現，而美國和國際社會如何就俄烏戰爭向普丁問責，可能影響習近平如何對台灣採取行動。

既然大家都把台海危機的時程提前到今年，作為一個負責任的政府，就應該想方設法化解可能的危機。即使原則問題沒有妥協讓步的空間，但至少在建立對話、降低敵意、累積善意方面可以有所作為，讓對方感受到台灣的善意，未來有出現新局面的機會，因而願意降低風險。賴清德堅持蔡英文路線，不會讓對岸對未來抱希望。

2023年是台海安全關鍵年，不管是美中關係或是兩岸關係的風吹草動，都將影響明年的總統大選。對綠營來說，可能出線的人選賴清德已經說清楚、講明白，台灣不該有「疑美論」，他又堅持蔡英文路線，「親美」的立場也絕不會改變，繼續做為美中關係的棋子，應是民進黨不變的方針。

對藍營來說，2024年總統大選可能的人選新北市長侯友宜，兩岸論述雖仍模糊，但不會逾越國民黨黨章、黨綱與《中華民國憲法》，也曾說過，台灣不做強權的棋子。若對比賴清德和侯友宜的路線，顯然就是把未來的台灣放在戰爭與和平的天秤上較量。美國抗中路線不變之下，賴清德親美、不疑美，勢必讓美國繼續把台灣打造成抗中的刺蝟、火藥庫。賴清德「和平保台」的宣示，最終只是夢幻一場。

和平的兩岸關係有益世界

侯友宜的美中平衡路線，既可以讓台灣不做美國圈養的「豪豬」，也不成為美國在遠東的兵工廠。一個不威脅大陸安全的台灣，兩岸就可以經由協商走上和平之路。大陸軍機擾台與軍演，也可以透過談判、對話、建立互信來解決。

和平的兩岸關係，對話與合作的氛圍可以擴散到日本，也可以影響美國的印太戰略，甚至可以消弭全球對台海爆發戰爭，引發世界秩序失控的擔憂。和平是可以建構的，1990年代聯合國不斷建造和平、維持和平，小國間的種種紛爭得以化解，大國間和平也持續10年，若不是911事件觸動美國的報復心，美國也不至於花掉20年時間打反恐戰爭。

同樣的，兩岸的危機與衝突，是民進黨的台獨取向激發了大陸的不安全感，為了壓制台獨的氣焰，才讓大陸不時啟動軍機對台灣示警，讓兩岸關係陷入惡性循環之中。蔡英文錯誤的路線，才是兩岸從馬政府時代的和解走向對峙與冷戰的因果。

為了台海安全，為了世界和平，台灣應該追求更積極的和平主義，選擇避戰的策略，才能讓2023年，甚至更久的未來走上和平大道。與其讓大陸可以找到藉口對台施壓，不如在兩岸政策上自我改革，這才是治大國如烹小鮮的道理。