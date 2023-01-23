台美「21世紀貿易倡議」第二輪談判上週落幕，《BBC》以「台灣加入國際經貿組織為何如此曲折」形容。臉書粉專「政客爽」發文酸問，CPTPP跟印太經濟架構什麼時候要加入？不是說台美關係史上最好？萊豬通過一年還不夠？印太經濟架構不是美國主導的嗎？呼籲民進黨跳票就承認。

「四大公投的時候，說在野黨是為了反對而反對。」政客爽23日在臉書發文質疑，好哦，通過美國萊豬進口以後，請問CPTPP跟印太經濟架構什麼時候要加入？不是說台美關係史上最好？一年時間還不夠阿？印太經濟架構不是美國主導的嗎？「民進黨別裝傻，跳票就承認，挨打要站穩。」附圖中酸道，總統蔡英文2021年底聲稱進口美國萊豬，可以助於加入CPTPP、印太經濟架構，但耗時1年全部跳票。

根據《BBC》20日報導，台灣與美國剛在台北結束了「21世紀貿易倡議」（簡稱貿易倡議）實體回合談判。外界分析，這個2022年由美國主導的新倡議象徵了台美互動，以及在北京壓力下，台灣試圖以經濟實力打入國際區域組織面臨的種種挑戰。

BBC指出，美國總統拜登在去年創建了「印太經濟架構」（IPEF），台灣意外未受美方邀請，曾引發高度關注；「21世紀貿易倡議」被認為是美台另闢途徑，深化雙方經貿的另一個嘗試。因此，該「貿易倡議」被認為是台灣想要打入正規賽局之前的第一張見習門票。

BBC強調，更重要的是，美台來往不可能不遭致北京的抗議及施壓。大陸國台辦已經在本周對此倡議提出嚴厲抨擊。與此同時，台灣內部「疑美派」質疑聲開始高漲，考驗台灣總統蔡英文的執政能力。未來台灣能否與美國合作，打入國際經貿組織，譬如「跨太平洋伙伴全面進步協議」（CPTPP），或還能加入「印太經濟架構」等等，都是對蔡英文執政最後一年的考驗。