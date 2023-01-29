新任行政院長將由前副總統陳建仁出任，不過陳建仁同時具備中研院特聘研究員身分，中研院證實，總統府已於112年1月27日去函，將在下周一上班日展開借調程序。中廣董事長趙少康痛批，陳建仁還沒有完成借調程序，總統蔡英文置破壞體制於不顧，根本沒把中研院看在眼裡，而陳建仁戀棧愛錢與當年郝柏村高風亮節高下立判。

趙少康表示，之前傳出陳建仁因捨不得中研院一個月49萬的高薪，對是否接任行政院長躊躇再三，至於為什麼後來又擺出一副願意犧牲的樣子，看來是蔡英文答應他保有中研院特聘研究員的高薪空缺，用借調方式幹行政院長，陳建仁又要當最大的官，又捨不得放棄高薪，所有好康都給他佔了。也看得出他對出任行政院長的過水心態。

趙少康指出，行政院長月薪32萬、特別費8萬，一個月40萬，跟陳建仁中研院的待遇近似，但行政院長退休後的待遇則遠不及中研院可以幹到死的特聘研究員待遇，陳建仁當時不領副總統的優遇，也因為比不上中研院的待遇。

他提及，當年郝柏村擔任行政院長，立刻辦理退伍放棄他陸軍一級上將的身分，不再接受原可終生享有的所有一級上將優遇，一個高風亮節，一個戀棧愛錢，兩相比較，郝柏村與陳建仁，高下立判。

依據《中央研究院研究人員合聘及借調處理要點》第20點，中研院研究人員若要借調至政府機關，應該先「經所屬單位所務會議或中心業務會議通過，並經院長核准」，才算是獲同意可以借調。

趙少康認為，看來陳建仁特聘研究員還沒有完成上述的借調程序，中研院還沒有核准，就由蔡英文迫不及待的發表他的行政院長新職，置破壞體制於不顧，也根本沒把中研院看在眼裡。

他強調，學術研究是終生志業，要不斷有突破性研究成果發表，不可一日鬆懈，陳建仁又幹副總統，又幹行政院長，研究生涯早就中斷，有什麼資格可以一直幹中研院特聘研究員？

趙少康痛批，特聘研究員是鼓勵諾貝爾奬等級學者，陳建仁離諾貝爾奬還差得遠了，中研院不是養老機構，特聘研究員月薪近50萬，可以幹到死，蔡英文拼命刪減退休軍公教人員退休年金，卻把民脂民膏這樣浪費在民進黨退職大官身上，拿到政權就可以這樣沒有天理硬幹嗎？