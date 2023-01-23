今年許多政治人物都在臉書分享自家的年夜飯，其中最為亮眼的就是新北市長侯友宜，憑著傳統家常菜如年糕、蘿蔔糕、水餃吸引4.8萬名網友來按讚；反觀總統蔡英文，只有2.4萬按讚數，台北市議員游淑慧直言，蔡英文總統做到第二任，越來越不接地氣。

游淑慧指出，蔡英文現在就是三個字，已經「不演了」，「不然一般政治人物，擺盤都會擺一下、接地氣一點，她第二任呈現出我就是大小姐，且她吃的年夜飯也沒什麼傳統的感覺。」

對於政治人物的年夜飯臉書文，游淑慧認為，蔡英文這篇第一個不接地氣，第二個沒有人氣，「她的臉書粉專有315萬人追蹤，按讚2.4萬；而侯友宜臉書62萬人追蹤，僅僅只到蔡英文的五分之一，但分享年夜飯得到了4.8萬讚，是蔡英文的兩倍。」此外，她也提到自己臉書的追蹤人數只有蔡的五十分之一，但除夕夜發的文也有1.1萬個讚，都快到小英的二分之一了。

游淑慧分析，蔡英文不接地氣怎麼會有人氣，大家看到她的年夜飯，「像5星級飯店的菜」，想要呼應都沒辦法。反而是侯友宜的文章，大家就會討論，「我們家是吃這道，我們也是吃這個，大家都是吃這類的」，更能引發民眾的共鳴。