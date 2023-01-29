連續兩日沒有公開行程之後，侯友宜今天上午前往深坑老街發福袋。（呂健豪攝）

有關外界對於連續兩日沒有公開行程的揣測，侯友宜上午受訪時一一澄清。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜周五、周六連續2日沒有公開的市政行程，引起外界聯想，被解讀是準備去新加坡，以及為2024做準備，不過侯友宜解釋，儘管沒有公開行程，還是行程滿滿，另外也留了一點時間，早點回家陪家人聊聊天，度過溫馨的春節時光。

侯友宜農曆春節期間幾乎每日都有行程，從小年夜到大年初五走遍溪南、溪北，不過在上周五、六2天，侯友宜並沒有公開行程，格外引人聯想，是否將要啟程出訪新加坡？對此，侯友宜解釋，那2天並非沒有行程，只是沒有公開而已，除了行程之外，也特別留了一些時間，早點回家陪家人聊天，度過2天的春節快樂時光。

媒體追問，行程沒有公開是否是在為2024做準備？侯友宜回應，行程沒有公開是因為很多內部的會議，許多工作在開工後就要就定位，像是安坑輕軌要儘速通車的事宜，另外針對內閣改組，市府團隊也在做準備，因為新北還有些重大建設，未來要能夠快速與新內閣充分溝通，讓這些建設可以做到位。

至於新內閣名單，除了前桃園市長鄭文燦因論文抄襲被移除學位，新閣揆陳建仁人多年前也因掛名期刊涉嫌抄襲，對於新內閣是否讓人感到民進黨不知反省？侯友宜表示，內閣人選依中央職權，既然已經選定還是會給予祝福。

侯友宜強調，新內閣最重要的還是要全心全意關心民眾的生活福祉，地方一定會跟中央攜手合作，只要讓這塊土地越來越好，能夠進步看到國家永續繁榮，才是大家最大的心願，既然內閣底定，就趕快攜手合作，努力做事讓事情順利成功。