總統為「北加州台灣同鄉聯合會第 50 屆年會」錄製致詞影片

蔡英文總統今天向海外台僑表示，去年選舉結果不夠理想，政府團隊已經全面檢討、改進。為提升守護臺灣的力量提出恢復一年義務役及加強訓練；面對未來世界性的經濟挑戰也宣布多項政策，新的一年，我們會繼續改革，把臺灣顧好。她也拜託大家，繼續支持政府。

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會第50屆年會」致詞，首先向大家拜年，「祝福大家新的一年，平安健康、萬事如意」。

截取自總統府錄影畫面

「北加州台灣同鄉聯合會」成立到今年滿50周年，是北美洲重要的臺灣人社團，也是舊金山地區最大的臺灣同鄉會組織。蔡英文感謝大家長久以來，用很多方式來協助故鄉臺灣，也讓美國社會有更多人了解臺灣、支持臺灣，讓臺美關係越來越好。大家長期的支持與打拚，都非常重要。「在這裡，我要向大家表達最深的感謝」。

她說，她知道大家都很關心臺灣未來的發展。去年選舉結果不夠理想，政府團隊已經全面檢討、改進。去年年底，為了提升守護臺灣的力量，我們提出恢復一年義務役及加強訓練；面對未來世界性的經濟挑戰，我們也宣布多項政策，來繼續發展經濟、照顧人民的生活。

新的一年，蔡英文承諾，我們會繼續改革，把臺灣顧好。她也要拜託大家，繼續支持政府，「為了更好的臺灣，我們一起來打拚」。