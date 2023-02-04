陸委會今天（4日）晚間發出新聞稿，公布金馬小三通在春節專案後繼續常態化執行，但適用範圍並未擴大到一般台商，還是維持先前的「以金馬地區之民眾和陸配為限」。台商會長聞訊大呼上當受騙，痛斥蔡政府只會玩兩面手法、根本誠信破產。

大陸全國台企聯常務副會長、廈門市臺商協會榮譽會長吳家瑩表示，海基會2日才剛舉行台商春節聯誼座談，台商建言最多的，就是全面開放小三通與恢復大陸航點，陸委會主委邱太三也當場承諾，「專案執行已不在未來的選項當中」。

吳家瑩氣憤的說，今天公布的結果，除了對航線、船班稍作微調，陸委會仍然堅持小三通只能做半套，新方案和春節專案只有名稱不一樣，「根本就是掛羊頭賣狗肉，好像碰到詐騙集團。」

吳家瑩表示，陸委會官員在台商面前，話都講得很好聽，給了台商美好的期待，「但轉過身後做出的決策，卻形同打了台商一巴掌，民進黨政府根本就是玩兩面手法，誠信已徹底破產。如果不打算開放小三通，2日座談時為何不講清楚？」

蔡英文總統2日出席海基會活動致詞時，向大陸釋出善意，表示願意和北京當局展開對話，陸委會主委邱太三也說，用「對話」代替「對抗」，才能讓兩岸人民得到安全和幸福。吳家瑩質疑，「一個連自己國民的福祉都無法照顧的政府，連小三通開放都做不到，還能夠期待他們對兩岸關係做出什麼改善？」