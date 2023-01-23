行政院長蘇貞昌日前在臉書發文，宣布內閣總辭，消息一出引發各界高度熱議，許多綠營政治人物也紛紛留言，向他致謝，然而，綠委何志偉的留言，卻遭到了綠營支持者的冷嘲熱諷。對此，國民黨前立委蔡正元直言，這些綠營人士現在才開始吹捧蘇貞昌「顯得很虛偽」，也狠酸，吹捧蘇和出征何志偉的這齣「綠色宮廷大戲」還滿好看的。

蘇貞昌19日在臉書宣布內閣總辭，吸引前衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴等綠營大咖留言，但何志偉在此篇貼文留言道「院長的盡心盡力，一切的努力我們點滴在心頭！感恩您！」遭網友留言怒嗆「不會再投你」、「自己離開」、「吃裡扒外」。

蔡正元19日在臉書發文吐槽，蘇貞昌臉書貼文底下留言中，許多民進黨立委和議員，都對他「高度尊崇、拍馬屁」，然而，這些人在蘇貞昌宣布總辭前，都沒有公開吹捧他。直到蘇貞昌宣布內閣總辭後，這些綠營政治人物才開始吹捧，顯得很虛偽、假掰。

蔡正元接著說，貼文中沒有看到高嘉瑜和王世堅的留言，反而是看到何志偉的留言，但在何的留言下，卻還有一堆罵他留言。蔡正元也直言「綠色宮廷大戲還蠻好看的」，因為除了何志偉被罵爆，蘇貞昌還說了，他沒有轉頭就走，而這「不是在罵2018的賴清德嗎？」