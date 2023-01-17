總統賴清德明日將正式接任民進黨主席，與他交情堪稱「鐵桿兄弟」的前屏東縣長潘孟安角色備受關注，他17日北上出席台灣基進黨主席交接典禮前受訪指出，他目前沒有任何規畫，現在仍在屏東陪伴家人。被問及是否滿意民進黨的檢討，他則說，「我不知道欸！我現在都準備種田了」。

日前有媒體報導潘孟安將出任內政部長，潘孟安笑說「都是報派」，自己不清楚、也沒有這個打算和想法，目前都還是在屏東，難得上來台北一趟，看到媒體這麼大陣仗還讓他嚇一跳。

媒體追問，是否對內閣改組有任何想法，他表示，自己沒有想法，但行政院長蘇貞昌在執政期間的確表現不俗，尤其在國政處理上有相當亮麗的成績，至於改組與否取決於於蔡英文總統，有關內閣要大幅或局部改組，都尊重總統決定。 潘說，他個人作為從政黨員的一份子，將給予祝福，但改組過程不便置喙，會盡心盡力為民進黨下一個挑戰努力，「這是我的責任，也是責無旁貸的義務。」

此外，英國《金融時報》報導指賴清德主張務實台獨，要開始讓美國相信他是個可以信任的人。他表示「應該不至於」，目前賴清德講得很清楚，包括在蔡英文領導的4個堅持下，整個台灣方向及定位清楚，相信他發表就職談話時，應會提出讓美國、日本和兩岸放心的說法，以及台灣人民方向的具體未來方向，這點無庸置疑。