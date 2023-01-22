台南北門南鯤鯓代天府，每年初一都會抽出國運籤，可說是新春重要大事之一。今年的國運籤已在今（22）日上午出爐，抽到「唐太宗令武媚娘賞花」，是13年來的首支上上籤，不過網友看完內容後，全都想知道籤詩中的「唐太宗」到底會是誰。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰今日上午11時開始抽國運籤，許多民眾聞訊而來圍觀，現場擠得水洩不通，因過去曾發生60支籤詩全擲無聖筊的尷尬情況，本次國運籤要多久才會出爐也是觀望重點之一，結果僅幾分鐘後，第2支籤就順利連續擲出5聖筊，抽出今年國運籤第15籤．甲寅「唐太宗令武媚娘賞花」，籤詩內容為「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」。

總幹事侯賢遜指出，此籤有非常好的寓意，因唐朝是盛世，外邦均來朝拜，代表今年台灣不論是政治還是民生經濟，都會向上發展，國泰民安。

不過相關消息則引起PTT網友熱議，紛紛討論「辣個人要下台了」、「賴清德令蔡英文賞花」、「這一掛的重點在『令』，不過現在誰比武則天還有權勢…？」「唐太宗『令』武媚娘賞花，誰是唐太宗？」