民進黨籍台北市議員王世堅、立法委員高嘉瑜、何志偉因為近期多次把炮口對準黨內，引發基層跟側翼不滿，綠營現在甚至掀起「煎鮪魚」革命，要求黨中央將三人開除。王世堅今（17）日在受訪時發出豪語，「如果開除我能讓民進黨贏下2024，那就開除吧」，PTT網友看到王的發言都相當敬佩且感動，並直言相較行政院長蘇貞昌，他更像是綠營的「袁崇煥」。

對於綠營傳出大量開除黨籍的聲音，王世堅今天直球對決，回應「開除堅、偉、瑜能讓民進黨2024大勝的話，那就開除我吧！王世堅是點出問題的人！今天不解決問題，要解決找出問題的人嗎？」

王世堅還強調，副總統賴清德先前在台南舉辦主席政見發表會，結果現場焦點不是放在台南的88槍案、爐碴案、議長疑似賄選案，而是在檢討開除王世堅。他忍不住反問，「難道是我指揮議長去賄選的嗎？」對於現在綠營內部的情況，他也笑了笑，並無奈表示「我點到這邊就好」。

對於王世堅悲壯的發言，PTT鄉民為他感到不捨，留言「堅哥才是袁崇煥」、「反正我除了堅哥以外，是不可能投綠了」、「堅哥說得太精彩了」、「其實王世堅蠻中肯的」、「開除林智堅還比較有用」、「就你們三個在認真啊」、「賴清德真的智商堪慮」、「邏輯正確，檢討敗選、88槍、爐碴案、議長賄選，結果開除王世堅」、「最後一段真的有夠無奈又好笑」。

PTT網友稱王世堅是袁崇煥。（圖／翻攝自PTT）

不過還是有一些網友提出不同意見，「背骨仔不開除，留著當內應？」、「支持開除，黨部大樓記得順便還人家」、「順便開除呂后（呂秀蓮）好了」、「開除、快開除，我要看到血流成河！」、「還真當自己是個人物」、「死忠仔來怒噓了」、「笑死人深綠少？台北支持阿中有多少？」