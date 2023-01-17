民進黨港湖區立委高嘉瑜因砲口對內，近日傳出深綠醞釀力拱美女醫師吳欣岱參選，企圖將高拉下；國民黨則傳出擬組「在野大聯盟」，不排除在港湖區禮讓台北市前副市長黃珊珊。對此，台北市長蔣萬安今（17）日被問到相關話題，僅說「黨中央會有詳細評估」。

市府大樓B2美食街今起換新裝，台北市文化局長蔡詩萍透露，原本只是他的發想，希望透過一些改變，讓市民能夠有更親切的感覺，甚至產生「市府好有趣」的想法，而蔣萬安聽完後相當支持，讓他的想法最終能夠發酵。

蔣萬安親自出席今日的換新裝記者會，當場表示未來不只會來地下室理髮，還會來這邊改衣服、刻印章，希望市民朋友可以多去市府地下二樓逛逛，除了來消費外，也可以去欣賞公共藝術。

而傳出國民黨擬在2024組「在野大聯盟」的消息，蔣萬安表示他目前就是全力拚市政，相關規劃黨中央會有妥適安排；至於藍營是否會在港湖區禮讓黃珊珊，蔣萬安則說「黨中央會有詳細的評估，會有相關的初選機制」。