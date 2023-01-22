今天是大年初一，台北市長蔣萬安啟動拜廟行程，從早上7時50分至下午3時許連拜11座宮廟，他表示，除了跟市民朋友拜年，也要祈求新的一年風調雨順，四時無災，「民眾安居樂業是我們最大的心願和期待」。
蔣萬安一連前往文昌宮、廣照宮、龍山寺、青山宮、台北天后宮、台北省城隍廟、台北府城隍廟、松山慈祐宮、台北霞海城隍廟、台北保安宮、台北覺修宮參拜，他受訪時說，昨天晚有跟爸爸、媽媽、姐姐還有孩子們團聚、吃年夜飯，非常溫馨，也準備了很豐盛的晚餐，全家一起團圓，而特別有意義的是，今年二寶是首度跟爺爺奶奶拜年，因為會走路了，也會拱手拜拜，全家人在一起非常開心。
蔣萬安表示，今天走訪許多宮廟，就是要跟市民朋友來拜年、恭喜，當然也要祈求新的一年風調雨順、四時無災，民眾安居樂業，這是他們最大的心願跟期待。
蔣萬安說，他在走訪過程中，感受民眾滿滿熱情，也要祝福市民朋友新的一年鴻圖大展、平安健康。而被問到老婆預產期快到了，是不是到霞海城隍廟、慈祐宮會幫忙拜註生娘娘求平安？蔣馬上回答「當然會啊！」，強調他到每個宮廟參拜，都希望家人平安健康，也祝福所有市民身體健康、萬事如意。
而蔣萬安稍早和朱立倫一同參拜龍山寺，媒體好奇，蔣萬安的人氣明顯「比較旺」，2024年會不會由他來帶動人氣？蔣聽完笑了幾聲，強調今天走訪宮廟最主要的還是要祝福大家平平安安，並祈求順利地度一個好年，也感受到民眾熱情滿滿、很開心，初一大家都會到各宮廟參拜，祝福家人都平安健康，這個才是最重要也最有意義的。
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