大年初一，台北市長蔣萬安與國民黨主席朱立倫一起到龍山寺拜廟祈求國泰民安風調雨順。（季志翔攝）

今天是大年初一，台北市長蔣萬安啟動拜廟行程，從早上7時50分至下午3時許連拜11座宮廟，他表示，除了跟市民朋友拜年，也要祈求新的一年風調雨順，四時無災，「民眾安居樂業是我們最大的心願和期待」。

蔣萬安一連前往文昌宮、廣照宮、龍山寺、青山宮、台北天后宮、台北省城隍廟、台北府城隍廟、松山慈祐宮、台北霞海城隍廟、台北保安宮、台北覺修宮參拜，他受訪時說，昨天晚有跟爸爸、媽媽、姐姐還有孩子們團聚、吃年夜飯，非常溫馨，也準備了很豐盛的晚餐，全家一起團圓，而特別有意義的是，今年二寶是首度跟爺爺奶奶拜年，因為會走路了，也會拱手拜拜，全家人在一起非常開心。

蔣萬安表示，今天走訪許多宮廟，就是要跟市民朋友來拜年、恭喜，當然也要祈求新的一年風調雨順、四時無災，民眾安居樂業，這是他們最大的心願跟期待。

蔣萬安說，他在走訪過程中，感受民眾滿滿熱情，也要祝福市民朋友新的一年鴻圖大展、平安健康。而被問到老婆預產期快到了，是不是到霞海城隍廟、慈祐宮會幫忙拜註生娘娘求平安？蔣馬上回答「當然會啊！」，強調他到每個宮廟參拜，都希望家人平安健康，也祝福所有市民身體健康、萬事如意。

而蔣萬安稍早和朱立倫一同參拜龍山寺，媒體好奇，蔣萬安的人氣明顯「比較旺」，2024年會不會由他來帶動人氣？蔣聽完笑了幾聲，強調今天走訪宮廟最主要的還是要祝福大家平平安安，並祈求順利地度一個好年，也感受到民眾熱情滿滿、很開心，初一大家都會到各宮廟參拜，祝福家人都平安健康，這個才是最重要也最有意義的。