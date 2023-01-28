新竹縣尖石宇老地區，樹枝水氣結成霧淞，吸引民眾上山追美景。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

寒流級冷氣團南下，新竹縣尖石鄉山區再次出現霧淞，引起民眾追雪潮，尖石鄉宇老部落從27日晚間就有民眾上山等待雪景，28日清晨即出現零星樹枝高掛霧淞，氣溫一度下探到零下5度。不過由於氣溫逐漸回升，霧淞美景如曇花一現。

此波寒流預計直到下周一，讓有心追雪的民眾紛紛揪團上山賞景，根據新竹氣象站表示，28日新竹地區降雨機率僅有10％，溼氣不足下雪機率低，但局部地區若溼氣足夠，也有霧淞、冰霰可賞。28日清晨7時許，就有許多民眾在海拔約1450公尺的宇老賞霧淞。

當地民眾表示，追雪的人潮從前一晚便開始湧入，警方也派員於宇老派出所前要道交管。由於天氣仍屬乾冷，上午10時許氣溫逐漸回升，警方表示，目前冰霰正在融化中，但追雪車流仍持續湧入，請用路人注意行車安全。

至於周日是否還有機會賞冰雪美景？當地民眾表示，還是要看晚上有無水氣，若樹葉有附著水氣，隔天才會出現霧淞。