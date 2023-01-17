台灣民意基金會最新民調顯示，對於蔡總統處理兩岸關係的表現，不滿意者已逼近50%，且滿意者僅有38.5%，創下3年來最高的不滿紀錄，不論是對蔡英文或是可能代表民進黨競選總統的賴清德都是很大的警訊，此結果凸顯民眾已普遍覺醒，更實際地看待民進黨的兩岸政策，「抗中牌」恐怕已無用武之地了。

日前民主文教基金會的民調中，在提示受訪者「抗中」可能帶來戰爭而不能保台之下，調查民眾是否支持「抗中保台」，結果顯示有50.8%不支持，35.7%支持，和上述台灣民意基金會的民調結果相近，似可說明民進黨近年來的選舉利器「抗中保台」，已如強弩之末。

尤其，台灣民意基金會的民調也顯示，蔡總統的聲望僅有39%贊同，49%不贊同，其中更有21%強烈不贊同。該基金會董事長游盈隆表示，這是2020年1月以來的新低紀錄，蔡總統任內的第三次執政困境已經成形。其實這題顯示的民意感受，雖和對蔡總統處理兩岸關係的表現具一致性，但應該還加上了九合一敗選後迄今，蔡政府仍繼續推動許多「回頭太難」的政策作為所致。

游盈隆表示，蔡總統第一次執政困境長達9個月，從2016年11月到2017年8月；第二次長達18個月，從2017年11月到2019年5月；第三次從2022年12月開始，從各種跡象看，可能會持續好一陣子，而這很可能對民進黨2024大選產生極為不利的衝擊。但游盈隆沒有說明歷經過兩次執政困境後，蔡總統卻仍能創下817萬票連任的佳績，其關鍵正是導致現今第三次執政困境的原因，那就是打出往往可逆轉勝，但如今已回頭太難的「抗中保台」牌。

過去民進黨告訴民眾要勇於抗中，才能確保台灣的自由民主，其實是為了選戰的操作，暗示反對民進黨台獨路線者就是「中共同路人」；同時，民進黨也讓不少民眾相信，邁向台獨之路因有美國的保護，中共不敢也沒能力對台灣採取軍事行動。

民進黨在九合一選舉失利後的檢討中，認為將4個月軍事訓練役改為1年常備兵役是敗選的重要原因之一。現在兵役已確定延長為1年，且最近引起社會反感的美國軍售布雷系統，讓許多民眾驚覺，民進黨已把台灣帶向兵兇戰危的境地，從而對民進黨執政的信賴開始鬆動了。

蔡總統目前的執政困境其實是人民對她的信賴感已瀕臨崩解，這會連帶讓民眾對政府的政策都先在心中打上個問號。雖然包括賴清德在內的不少民進黨人士已開始改口說「和平保台」，但在不少人已看清美國是在利用與犧牲台灣作為抗中的棋子，但民進黨仍一味親美，賴清德還呼籲要防杜「疑美論」成為社會共識，民進黨這種甘願由美國「攝政」的作法，只會引起越來越多民意反彈。只是蔡政府現在若想要回頭，恐怕也難了。

（作者為民主文教基金會董事長）