副總統賴清德順利當選民進黨主席，他今天發表當選聲明表示，接下來，就是民進黨贏回人民信任的開始！他的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮清廉勤政愛鄉土與綠色執政品質保證兩塊招牌。

同額競選的賴清德，今天以99.65％得票率當選民進黨主席，以下是他今晚發表的聲明全文：

黨主席補選順利結束，接下來，就是民主進步黨贏回人民信任的開始！

深深感謝所有黨員同志，透過黨內民主機制，傳達了對民主進步黨的疼惜與鞭策。每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是民主進步黨再起的能量。我無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。

我的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮清廉勤政愛鄉土與綠色執政品質保證兩塊招牌，民主進步黨存在的目的就是為了台灣打拚，過去我們推動民主改革，下個階段的使命就是在複雜多變的國際局勢中，堅定守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。

再次感謝黨員同志與支持者們，讓我們一起為下階段的新使命共同打拚。