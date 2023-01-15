民進黨黨主席補選今（15）日登場，副總統賴清德在同額競選，順利接棒當選第17屆黨主席。對此，代理黨主席、高雄市長陳其邁今晚透過臉書表達恭喜及祝福，他期待，未來在賴清德帶領下，民進黨能用最短時間重整隊伍，同時引領台灣社會的進步。

陳其邁表示，黨主席補選順利結束，恭喜副總統賴清德成為新任黨主席，帶領民進黨繼續打拚、推動改革，引領台灣社會的進步。陳其邁也要感謝所有黨員以實際行動、民主程序，支持新任黨主席。

陳其邁強調，現在正是民進黨需要團結的時刻，感謝賴副總統願意承擔，勇於接受整個黨務的革新挑戰，這也是黨員共同的期待。

「我們繼續加油！」陳其邁提到，期待在新任黨主席賴清德帶領下，民進黨能用最短時間重整隊伍、全力衝刺，成為堅定守護台灣，鞏固民主，促進自由和平與繁榮的重要角色。謙虛傾聽、回應民意、深刻檢討，讓人民能夠過更好的生活。

以下為民進黨代理主席陳其邁聲明全文：

黨主席補選順利結束，恭喜賴清德副總統成為新任黨主席，帶領民進黨繼續打拚、推動改革，引領台灣社會的進步。

也要感謝所有黨員以實際行動、民主程序，支持新任黨主席。現在正是民進黨需要團結的時刻，感謝賴副總統願意承擔，勇於接受整個黨務的革新挑戰，這也是黨員共同的期待。

期待在新任的賴清德主席帶領下，民進黨能用最短時間重整隊伍、全力衝刺，成為堅定守護台灣，鞏固民主，促進自由和平與繁榮的重要角色。

謙虛傾聽、回應民意、深刻檢討，讓人民能夠過更好的生活。我們繼續加油！