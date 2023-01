高雄市長陳其邁於21日晚間發表除夕談話,他邀請民眾到高雄遊玩,還用了中外歌手包含張惠妹、樂團五月天,以及外國團體新好男孩、西城男孩等歌曲的哏,相當有創意。

陳其邁在致詞時首先祝福大家新年快樂,他籲請大家快到高雄玩,「一點都不會累,我還要再嗨三天三夜」((出自張惠妹的歌曲『三天三夜』),大家一起party party all night(五月天的歌曲『派對動物』)。

陳其邁說,高雄已經準備好迎接人潮,商機無限,很多場演唱會輪番登場。讓我們一起在風中大聲的唱,這一次為自己瘋狂(五月天的歌曲『倔強』)。

How you like that(BLACKPINK 的『How You Like That』)。

陳其邁邀請民眾於大年初五來高雄逛逛蓮潭燈會,ㄇㄚˊ幾兔in my area(改編BLACKPINK 的『Blackpink in Your Area』)這裡有濃濃台灣味,I want it that way(新好男孩的『I want it that way』)

陳其邁還表示,賞花海、逛夜市,山海河港的魅力,行到大港海岸,高雄人的熱情,世界攏在看,世界攏在聽(改編五月天的『志明與春嬌』)且「不用寫信告訴我,我很清楚,今天高雄的海是什麼顏色(改編張惠妹的『聽海』)他最後祝大家鴻兔吉祥,兔 see you once again My love(西城男孩的『My Love』)