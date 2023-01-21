高雄市長陳其邁於21日晚間發表除夕談話，他邀請民眾到高雄遊玩，還用了中外歌手包含張惠妹、樂團五月天，以及外國團體新好男孩、西城男孩等歌曲的哏，相當有創意。

陳其邁在致詞時首先祝福大家新年快樂，他籲請大家快到高雄玩，「一點都不會累，我還要再嗨三天三夜」(（出自張惠妹的歌曲『三天三夜』），大家一起party party all night（五月天的歌曲『派對動物』）。

陳其邁說，高雄已經準備好迎接人潮，商機無限，很多場演唱會輪番登場。讓我們一起在風中大聲的唱，這一次為自己瘋狂（五月天的歌曲『倔強』）。

How you like that（BLACKPINK 的『How You Like That』）。

陳其邁邀請民眾於大年初五來高雄逛逛蓮潭燈會，ㄇㄚˊ幾兔in my area（改編BLACKPINK 的『Blackpink in Your Area』）這裡有濃濃台灣味，I want it that way（新好男孩的『I want it that way』）

陳其邁還表示，賞花海、逛夜市，山海河港的魅力，行到大港海岸，高雄人的熱情，世界攏在看，世界攏在聽（改編五月天的『志明與春嬌』）且「不用寫信告訴我，我很清楚，今天高雄的海是什麼顏色（改編張惠妹的『聽海』）他最後祝大家鴻兔吉祥，兔 see you once again My love（西城男孩的『My Love』）