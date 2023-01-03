民進黨九合一選舉敗選，各界要求內閣改組聲浪頻傳！《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，他聽到消息是只有行政院長蘇貞昌壓得住，所以不會換掉蘇貞昌，不過吳子嘉直言，「這是鬼話」，並表示背後原因還是蔡英文和副總統賴清德的權力鬥爭。吳子嘉認為，蔡英文不承認失敗，也不反省、不檢討的「拖命執政」，將害到民進黨乖乖的把2024交出政權。

吳子嘉昨(2)日在政論節目《關鍵時刻》中指出，蔡英文不接受已經跛腳的現實。吳子嘉指出，九合一選舉的結果顯示蔡英文已經被人民懲罰，但蔡英文不接受，因此不換蘇貞昌，不接受敗選是對她否定的現實，此外，吳子嘉提到蘇貞昌已經不及格，美麗島民調掉到34.7%，跌在執政死亡線之下，若2月1日不換的話，就不會換了。

吳子嘉透露，他聽到消息指出只有蘇貞昌壓得住，不過吳認為這是鬼話，其背後原因還是蔡、賴的權力鬥爭，因為賴清德要求換掉蘇貞昌。然而，吳子嘉說現在最糟糕現象是蔡英文不接受、不承認失敗，也不檢討反省，繼續「拖命執政」，而拖命執政將會害到民進黨2024乖乖把政權交出來。

此外，吳子嘉提到前瞻預算的8800億以及防疫的8400億，質疑這一兆六千億去哪裡了？吳子嘉說發錢一事很莫名其妙，並直言政府是赤字政府，是一個虧損的營運狀況，「這是一個虧損的政府，不是一個賺錢政府」。