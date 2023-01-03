「還稅於民」的相關議題近日來備受各界討論，行政院長蘇貞昌今（3）日透露，將規劃發放現金。對此，資深媒體人李艷秋認為，此次「還稅於民」會引爆民怨的根本原因，是因為生活辛苦的老百姓，看到政府及執政黨內「肥缺佔滿，吃香喝辣，揮金如土」，該還錢卻拖拖拉拉，她更警告，此相對剝奪感所引發的憤怒，會讓民進黨在總統立委選舉上再次付出代價。

李艷秋今在臉書發文，感嘆蔡政府的話術太厲害，「不吐一下過意不去」，她質疑，政府宣稱稅金超收4500億，「你相信這個數字嗎？實際上到底超收多少？」而蔡英文在元旦談話稱，1800億要未雨綢繆，不能普發現金。編預算還有個名目，1800億要綢繆什麼？連個影子都沒有就收到口袋了？

李艷秋痛批，蔡英文才剛說不普發現金，兩天後，蘇貞昌又說要發現金「全民共享」，但超徵稅收本就是政府因為行政疏失、預算失能造成的，如同預先借款，現在沒用完還給人民，卻好像施恩一般，「是要我們高呼『謝主隆恩』嗎？」

李艷秋指出，在4500億超收款中，政府「巧妙的幾刀切」，700億給地方，1000億補貼勞健保及台電虧損，1000億強韌經濟，1800億預留未來不時之需及全民共享，而雖然這樣「切」可以，但政府必須說清楚：

1、勞保虧損及電價穩定，年年都有預算支應，還要超收預算補貼，政策失誤加行政無能，納稅人活該剝幾層皮？

2、1000億強韌經濟，可以，先交代8400億防疫紓困特別預算用到哪去了？怎麼連疫苗都靠民間買朋友送？

3、1800億還要先扣掉『不時之需』才能『全民共享』，什麼是不時之需？準備打仗嗎？還是為民進黨總統及立委選舉未雨綢繆？要留多少才夠呢？『全民』能拿回多少呢？

最後，李艷秋喊話，執政者不能忘了，取之於民，用之於民後面的這個「民」字，是人民的「民」，而不是民進黨的「民」。