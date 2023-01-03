玩弄文字是無法重啟兩岸協商，沒有九二共識及不處理台獨黨綱和台灣前途決議文的台獨實質，是無法矇騙他人，只是自欺欺人，裝出一副有誠意處理中國政策的誠意，是中國不是兩岸的認知，反中去中國化與去中華化，沒有中華民族的認知，民進黨真的變了嗎？還只是騙取選票與欺瞞世人的伎倆？

日前民進黨九合一大選慘敗，「抗中保台」的兩岸論述成為檢討項目之一，檢討小組召集人鄭文燦選後曾直言，民進黨兩岸論述要調整；從近來包括副總統賴清德、代理黨主席陳其邁更不約而同地拋出「和平保台」新名詞，取代「抗中保台」。蔡英文總統一番元旦稍有善意發言，彷彿民進黨要改弦更張，回到中華民國的懷抱。

事實上，民進黨人士就表示，民進黨兩岸論述並未有根本性改變，但在宣傳上微調，目的是為了降低兩岸衝突感，訴諸和平是最終目的，的確已在黨內逐漸成為新共識。但民進黨沒交代的是，如何在中美加遽對抗下和平保台？在全力加入美印太戰略下如何和平保台？台美軍購和軍事合作擺在那兒，美國台灣政策法更活生生規範台美各項合作，難不成民進黨要走偏親美道路？還是要欺騙美國？

首先，「和平保台」一詞雖出自賴清德在高雄的黨員說明會上，賴清德當時主張，台灣是熱愛和平的國家，若沒有任何一個威權的國家來侵略併吞台灣，很希望大家能夠和平相處；緊接著民進黨就在公布敗選檢討報告當天，陳其邁在記者會上回答兩岸議題時，同樣使用「和平保台」字眼。這種和平保台實在太空洞太虛幻了，沒有方法，說了等於沒說。

其次，民進黨兩岸論述可區分為對外論述、對內宣傳兩大部分。對國際傳達的部分，無論賴清德或鄭文燦，關於兩岸論述都稱將遵循以「四個堅持」為基礎的蔡英文路線，足見民進黨兩岸論述，在後蔡英文時代仍會有相當高度延續性。那麽微調的部分主要就是在對內宣傳上，企圖唬弄台灣民眾；民進黨這種內外有別的論述，實在看不出要調整兩岸論述的誠意。

再者，民進黨在檢討報告雖以「被在野黨操作為戰爭恐懼」為理由，解釋抗中牌失靈原因，但內部會議中仍清楚地指出，未察覺到俄烏戰爭後的社會氛圍已有所不同，民眾擔心戰爭風險的心理已大增，繼續主打對抗性強烈的口號作為標語，是這次選戰的重大失誤。因此，鄭文燦所說「民進黨兩岸論述要調整」內容，與賴清德、陳其邁所說的「和平保台」概念如出一轍，同樣都是要降低對內宣傳的兩岸對抗性，更強調蔡英文路線不是代表要與對岸對抗，最終目的是和平。

因此，當前民進黨正值黨主席改選之際，兩岸路線宣傳標語出現微調，並不是在正式會議討論出的結論，相關議題仍要待新任黨主席就位後，府院黨之間才會有更聚焦的討論，因此民進黨若要調整，恐怕難如登天，用做的而非用說的。

總之，樂觀看待民進黨調整，但調整後就不是民進黨，也失去傳統支持者，故豈能一廂情願受騙上當？民進黨究竟如何「和平保台」？不要光說不練，賣弄文字遊戲，理應拿出實質論述方案，使社會好好端詳一番才是。

（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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