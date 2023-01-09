台南市議會議長選舉賄選案備受各界關注，作家苦苓整理出整起事件的懶人包，更大膽預言，若這件事不查清楚，恐讓民進黨在台南30年的執政就此告終。

苦苓今（9）日在臉書發文，列出了9點台南市議長賄選案的懶人包，說明整起事件，其中對因跑票而遭到國民黨開除黨籍的前副議長李文俊為何跑票，有完整說明。他提到，國民黨想用前議長郭信良對付民進黨，郭也宣稱，6位正國會民進黨議員會支持他，讓時任議長候選人、民進黨議員邱莉莉相當緊張，因此透過南市區漁會理事長林士傑去接觸李文俊，承諾讓李當副議長，以換取含李在內的3位國民黨議員支持她。

苦苓接著說，但後來民進黨中央祭出了嚴厲黨紀，稱只要不支持邱莉莉者，一律開除黨籍，再加上邱曾對外宣稱手握多數，正國會議員見大勢已去，便不再冒險支持郭信良。但也因民進黨靠自己就可支持林志展當副議長，不再需要3位國民黨議員的票，所以就食言、沒支持李文俊。

苦苓直言，現在社會各界好奇的，是民進黨到底有沒有為了選上議長，託人花錢向國民黨市議員行賄、甚至暴力脅迫。最後，他更預言，若是這件事一天不查清楚，那麼民進黨在台南市長達30年的執政，眼看就此告終，「嗚呼哀哉，尚饗」。