民進黨三連敗，有一些黨員希望開除黨籍立委高嘉瑜和議員王世堅的黨籍，民進黨代理主席陳其邁9日說，對於大家的意見不同，這是難免的，他充分尊重黨員的意見。

高雄市長陳其邁上午到大樹區視察抗旱鑿井整備進度，對於黨員表達要開除高嘉瑜與王世堅的黨籍，陳其邁說，民進黨是一個大開大闔、百花齊放的政黨，各種聲音都有，對此充分尊重。

陳其邁相信，民主是民主進步黨創黨以來大家都很堅持的價值，難免會有意見不同，只要在民進黨的相關黨團的運作，都有一定的規範：從政的黨員也會深刻了解，如何讓黨更好，大家都有很高的共識。