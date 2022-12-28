2022選舉，國民黨大獲全勝，但眾所周知，這並非台灣民眾真的支持國民黨，而是太痛厭民進黨的倒行逆施，雅不願整個國家再為其所操控、把持，故寧可兩害相權取其輕，轉而票投國民黨、民眾黨。但是，私心中也未嘗不期望取代民進黨的地方首長，能真正奮發圖強，造福百姓。

民進黨地方施政者，少則八年，多則長期霸佔，連綿不絕，其中天怒人怨的舉措不少，而多為華美的包裝所掩蓋，故最害怕的就是隱藏在這些金鑲玉嵌後的劣跡，一旦為人所戳破，則茲事體大，恐怕終將原形畢露。因此，在選前挾持各種行政、司法、網軍之力，大力抨擊對手，必欲置之於死地，企圖扭轉大局，高虹安的莫名指控，在競選期間就已紛然淆亂，而選後仍然步步進逼，就是最顯豁的例子。

張善政出馬競選桃園市長，所遭受到的無理性的攻擊，如所謂的「抄襲」、「違約」案，也是一波未平，一波又起，藍綠陣營，相互提出各種控訴。張善政學者出身，學養經歷皆豐，自不難明察秋毫，洞悉其所為何來。民進黨如非唯恐一連串的弊案，為張善政所揭發，又何必如此大張旗鼓？據如今已經初現端倪的弊案，如運動中心豆腐渣工程、總圖書館發包、遊艇碼頭荒廢、景雲計劃龐大經費……，早已甚囂於眾口，政黨既經輪替，則大家也莫不期望張善政能大刀闊斧，斬經斷脈，將一應民眾的疑惑，一舉加以澄清。

桃園市民對張善政的期望，其實也無非就是「善政」二字。善政者，民之所以仰望終身也，而其道，則唯在「除弊興利」四字而已。「興利」是必須徐圖進展，才能步步到位的；而「除弊」則是可以劍及履及、立竿見影的。因此，眾人對「除弊」二字，顯然更迫切於「興利」。

但是，張善政甫一就任，起手式就是向民進黨遞出橄欖枝，不但對「弊案」之事，隻字不提，反而盛讚鄭文燦對桃園市的「貢獻」，更宣布一舉撤銷選舉期間的各項控訴。這就不免讓人懷疑，當初的提告，是否只是虛張聲勢的選舉手段，目的只在當選，為國民黨收復失地，而並非真正想為桃園市民謀福利，這就不免令人大失所望了。

張善政可能是為維持政壇的和諧起見，不欲另生波折，自有其學者的氣度與風範，但此事攸關桃園市民的莫大福祉，如果輕輕放縱，不但就等如姑息養奸，更將啟人疑竇，政黨輪替，不過就是換一個人沆瀣於其中而已，這對張善政、對國民黨，其實都是一種莫大的傷害。

「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」，國民黨還有2024一場艱困的戰役必須面對，光是守住莒城與即墨，而不思乘勝追擊，其實就是宋襄公的婦人之仁，一旦等到民進黨臥薪嚐膽，藉勢而起之後，恐怕會連桃園市都守不住，更遑論做田單了，此其貽患之大，是可想而知的。想當初韓國瑜就任高雄市長，就是對高雄市的「弊案」，隻字不提，更未有若何舉措，而民進黨休養生息，罷免一出，遂兵敗如山倒，這是最切近的前車之鑑啊！

善政，不是委曲優容，與「人」為善，而是與「民」為善，示好於鄭文燦一「人」，而忽略了「民」之所欲、「民」之所惡，張善政在這點上恐怕是連高虹安都比不上的，還能帶給人民多少期望呢？當初柯文哲甫就任台北市長，雷厲風行，一舉宣誓追查「五大弊案」，雖然有些操之過急，卻也一時人心振奮，樂見其掃除積弊，因而聲勢飆飛。五大弊案最終雖未能一一揭弊，而其勇於任事、為民除弊的決心，卻也顯豁無遺。

張善政可以更加審慎，擺脫成見，一切以法律為依據，勿縱勿枉，但是「除弊」的決心，是絕對不可少的。可惜的是，其起手式的「和稀泥」舉措，一意息事寧人，當斷不斷，反受其亂，恐怕是會「自貽伊戚」的。

（作者為退休大學教授）

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