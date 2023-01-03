蔡規蘇不隨？蔡總統元旦才表示，超徵稅收不普發現金。行政院長蘇貞昌今卻說，規畫全民發現金。國民黨文傳會主委洪孟楷籲，還税於民符合全民期待，但蘇應於本周公布發現金細節、農曆年前務必入帳讓家戶收到，年後再啟動稅務檢討。

洪孟楷說，補台電虧損、勞健保虧損不需使用立院審查，那發放現金當然也就可以盡速實施，要求本週就要公布發現金細節，並且在農曆年前務必入帳，讓國人都能夠過個好年，這才是真正把錢用在刀口上。

但洪孟楷仍質疑，近日蔡總統表態「不發現金」決定，令許多民眾失望；蘇貞昌今表態發現金，是經深思熟慮研擬共享方案，還是受到太多政治與民意壓力才先放風向球？

洪孟楷表示，疫情後民生困頓，超徵稅額原本就屬於全民，妥善規劃用最便民的具體方案還税於民是大家的期待；但民進黨政府也應承諾啟動稅務檢討，否則年年超收，財政紀律當然不彰。

國民黨表示，去年中央政府稅收超收4300億多元，今年預計超徵逾4500億元，國民黨主席朱立倫主張，這些超收稅收應幫助弱勢、低薪青年，讓有需要的人能獲更多支持。