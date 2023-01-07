【全程字幕】將被黨紀處分？指超徵稅收是行政失靈黨內炸鍋 高嘉瑜道歉了 @ChinaTimes ​

蔡政府日前宣布全民普發現金6000元，民進黨立委高嘉瑜卻指「稅收超徵並非政績而是行政失靈」，引起黨內立委反彈，還傳出有綠委打算提案要對高嘉瑜祭出黨紀處分，高嘉瑜今也現身道歉表示，過年前能夠發現金當然是好事，但她個人在表達上，可能用辭不精準，讓大家無法接受，也是理所當然，要表達她的歉意。

高嘉瑜說，她長期以來，對於汽機車貨物稅等問題，認為應該要在稅制上改革，可能在語意上，被認為和發現金混為一談，對這件事感到很抱歉，也造成民進黨很多人的困擾和不滿，再度表達歉意，但她認同北市議員王世堅大哥所說的，要發現金就是「越快越好」，希望年前能夠十萬火急把程序完成。

高嘉瑜表示，當然立法院能配合大家，也會全力配合，大家也希望能在過年前讓民眾有個好年，能夠領到現金幫助他們，也會響應世堅大哥，把這6000元捐出來幫助弱勢，這是大家一起做好事的機會，全黨上下在這個態度下努力，個人也是會朝這個方向去做改進。

高嘉瑜指出，超徵稅收議題，6年來都有類似狀況，如果是常態性或鉅額超徵，就要在稅制上做些檢討，是否需要改革，過去在財稅預估比較保守，當然很多人也認為疫情難以預估，畢竟台積電賺了很多錢，繳了75％的稅，在營所稅有1％貢獻，這是難以預估。

高嘉瑜指出，有餘裕和空間來發現金，都是一件好事，代表政府在相關政策或舉債上有餘裕，能領到紅包過年，大家最期待是貧富差距能趕快解決，而她在立法院長期關心是稅制改革，不管是汽機車貨物稅等議題，希望建立制度化稅制改革。

她說，不過也因為兩件事一起講，被曲解成發現金這件事情是有所批評，無論如何我們的出發點是好的，是支持發現金，但稅制改革上，還是會持續監督跟努力。

高嘉瑜也說，個人造業她會個人擔，在表達上有所疏失或造成誤解，對黨造成傷害，自己必須要承擔面對，很感謝世堅大哥和委員何志偉，給她一點點溫暖，在表達上更圓滿。

至於是否會擔心民進黨推其他人來和她拚2024，高嘉瑜說，民主選舉大家都有參選權利跟自由，在良性競爭下努力表達民意，能做就是把自己做好，繼續努力。