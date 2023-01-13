國民黨主席朱立倫今赴大溪謁陵。(呂筱蟬攝)

國民黨主席朱立倫今天上午赴桃園大溪謁陵，緬懷故總統蔣經國逝世35周年。他說，國民黨堅持走蔣經國路線，就是最愛台灣、最愛民眾。針對2024年總統大選人選相關問題，朱立倫認為，只要認同中華民國者，每一位都歡迎加入「非綠大聯盟」。

朱立倫表示，來大溪謁陵特別對於經國先生表達最高敬意與懷念，國民黨就是堅持走蔣經國路線，經國先生的路線就是最愛台灣、最愛民眾的路線，經國先生永遠都和民眾走在一起、永遠最愛台灣，不論是建設台灣、保衛台灣，尤其是今天大家說的護國神山台積電，或是國家重大科技、交通等建設，都是當時他所完成，懷念經國先生所有對台灣的愛。

朱立倫並表示，只要認同中華民國、認同國民黨理念者，只要願意愛台灣、愛民眾，都表達歡迎，不管原來是藍色的、白色的或是沒有顏色的、個別顏色的都歡迎，共同的目標就是團結一致，為了中華民國像一個「非綠大聯盟」。此言是針對有媒體詢問，會否邀郭台銘再入黨做出回應。

針對今天台北市長蔣萬安、前總統馬英九及他前後腳赴大溪謁陵，朱立倫認為，每一個個人、團體都有他的意義，像經國先生是國民黨最讓人懷念，也是大家最尊敬的前主席，今天是以整個黨的立場特別來向經國先生表達悼念。

朱立倫也說，大溪頭寮是他的家，回到頭寮是他出生長大的地方，剛剛還向市長張善政介紹他的家鄉，小時候都在這附近玩，非常開心回到家。