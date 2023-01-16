2022九合一選舉藍營大勝後，新北市長侯友宜一直保持在民調高峰，被視為2024總統最有力人選之一。名嘴謝寒冰今(16日)在《盧秀芳辣晚報》節目表示，國民黨的人選如果在3月後還沒有明朗，氣勢會呈現下降的狀態，但侯友宜本來就很謹慎小心，必須弄清楚其他人的態度怎麼樣。而據國民黨智庫執行長柯志恩的說法，國民黨主席朱立倫應該是不會選2024，那朱立倫有責任趕快出來協調可能人選，大家團結一心全力出發。

「侯友宜他一直都是一個很謹慎的人。」謝寒冰表示，他每一次稍微表一點點態，就不動聲色，又悶頭回去做他自己的事情。「那這一次他有沒有起心動念？我認為有！」因為以侯友宜他自己拿捏的分寸，如果他沒有起心動念，他絕對不會去說「台灣不要做任何人(強國)的棋子」。

謝寒冰說，他講這句話表示，他已經把他的格局開始放大了，他不再只是一個新北市長，已經是一個國家領導人的地位。可是侯友宜這個人因為過度謹慎，所以他放了這個消息之後，他在等各方的態勢怎麼樣。因為對侯友宜來講，他必須弄清楚朱立倫還有其他人的態度怎麼樣。

「侯友宜是這樣的人，所以我認為他表態不會太早！」謝寒冰指出，如果你真的想選，照理說過完年就應該要開始衝刺了，就應該要積極表態，積極爭取黨內的支持。可是就是因為黨內現在呈現一個曖昧不明的態度，所以讓侯友宜本身也很猶豫，那這個誰能解套？最好的解套方式是朱立倫主席自己要出來。「今天剛好跟柯志恩同台，她說見到朱立倫，至少到下午3點多，（主持人盧秀芳：那時候可以保證！）朱立倫不會選！」

謝寒冰強調，柯志恩說她見過朱立倫，她說朱立倫應該是不會選。如果朱立倫真的下定決心不選了，那身為黨主席，他就有責任要趕快出來協調，要把所有可能的人選全部出來召集，透過黨內先協調，協調好之後，大家團結一心全力出發。侯友宜本來就是一個非常小心的人，他當年宣布要選新北市長都拖了很久，如果沒有給他一個動力的話，他恐怕會一直拖。

「如果國民黨的人選在3月以後還沒有一個很明朗的表現，對整個氣勢會呈現一個下降的狀態。」謝寒冰直言，加上藍營還有另外一個關卡，就是還有一個柯文哲擋在那！你還要想辦法去跟柯文哲整合，因為不跟柯文哲整合，要贏也是極度地困難，所以藍營這邊看起來路還很長，反而是綠營這邊看起來關卡比較少。