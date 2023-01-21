農曆除夕，新北市長侯友宜今（21日）一早前往新北市聯合醫院三重院區慰勞醫護。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜強調，春節連續假期10天都會在台灣。（葉書宏攝）

農曆除夕，新北市長侯友宜今（21日）一早前往新北市聯合醫院三重院區慰勞醫護，傳出侯友宜將於春節期間出訪新加坡，不會出席新北燈會開幕活動，對此，侯友宜強調，春節連續假期10天都會在台灣，會跟市府團隊分工合作、各司其職，守護新北市民。

出訪不出席新北燈會開幕？侯友宜：春節10天連假都會在台灣

侯友宜表示，新北市這幾年一直推動SDGS永續城市，是2030年重要里程碑，拍攝賀歲片最主要是闡述團隊每個人的角色，推動永續、不打烊，24小時為大家服務、為新北市努力做事，用這樣的態度結合團隊、凝聚在一起，新北市要全力以赴，讓市民安居樂業，不打烊、永續積極為新北努力做事。

關於是否於春節期間出訪，侯友宜說，連續假期10天都會在台灣，會跟市府團隊分工合作、各司其職，讓新北市民在春節期間，都可以有一個幸福溫馨的好年。

此外，他強調，新北燈會從元月26日開始在熊猴森樂園登場，也期待大家一起來欣賞新北燈會，還有全台灣最好玩的、孩子們最喜歡的遊樂地方，大家一起過一個快樂的年節，團隊不打烊，繼續在春節守護新北市民，希望大家都能夠平安。

侯友宜指出，自己對新北市有責任，整個狀況要全盤的掌握，尤其每一人都會扮演不一樣的角色、分工合作，讓新北市民在春節期間能夠平安的過一個好年。