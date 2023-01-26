新北市長侯友宜的北台灣、千萬人共好，被解讀是他要參選總統的宣言，侯友宜今天表示，北北基桃共好是他4年前一上任就講的事情，新北在北北基桃中間，更可以跟各縣市一起努力共好，從新北讓北北基桃共好，並串起台灣共好「這不是我們要做的事嗎？」

侯友宜舉例這次內閣人事調整，像是鄭文燦市長擔任副院長，林佳龍擔任秘書長，未來林右昌有可能擔任部長，他們有人擔任過北北基桃市長，千萬人共好、台灣共好，相信大家都是一樣的態度。

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