新北市市長侯友宜於2022年九合一選舉，以45萬票之差大贏對手林佳龍，驚人成績也引發是否參選2024總統、將「侯侯做代誌」5字金句掛嘴上的討論。媒體人韋安表示，這句話就是侯凝聚跨藍綠、族群支持度的關鍵；因為別的政治人物喊這句是口號，而侯喊這句，卻是一如既往維持自己行事原則的宣示。

韋安昨（20）日小年夜在臉書發文指出，「侯侯做代誌」是侯友宜的口碑和品牌。43年來，侯就是靠著「好好做事」，累積出的政績和成就，讓人民對他有信任感和可確定性，所以在過去兩次選舉中，侯都贏得選民普遍的支持。

韋安認為，侯友宜未來只要讓台灣人相信，他仍然能夠一如既往地維持「侯侯做代誌」、「以民為天」的行事原則，以及堅持「少政治、多做事」的政治風格，就會喚醒更多「團結人民、台灣共好」，進而捍衛中華民國、守護和平的全民意識。

對此，韋安強調，別人說「好好做事」只是口號，而侯友宜說這「4個字」，則會讓不分族群、黨派的民意，朝他凝聚，和更加信賴和期待。韋分析，最好的「論述」，就是用人民聽得懂的話語，然後附加說到做到的「行動」來驗證。不被人民信任，又無法具體落實，再美妙的「論述」又有何用？能夠取信於民，其實就是侯最大的力量來源。