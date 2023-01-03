總統蔡英文原本定調，超徵稅收中的1800億暫不全民普發，但行政院長蘇貞昌隔兩天卻表示，扣掉必要規劃後，會將剩餘的錢跟大家共享，政策在三天內出現急轉彎。前立委沈富雄今（3）日在節目《少康戰情室》中指出，之所以會出現髮夾彎的情況，是因為民進黨大敗後，原本痛定思痛想要好好治國，但敵不過黨內民意代表的聲音，又後悔了。

沈富雄稱，他這次還有一點肯定蔡英文總統團隊的做法，這是她長時間以來，第一次有一點想要認真治國的味道，至於她為什麼會想用心於國政，那是因為民進黨在九合一大選慘敗、因為開始走下坡了。他強調，只有一個政黨、一個政府走下坡、痛定思痛的時候，才會出現這種情況。

但沈富雄也認為，民進黨雖然有治國的味道，但治的不得其法，最後只展現出一個無能的政府，舉例來說是她畫了一個大餅，「餅的芝麻都是來自營利事業，大家都以為可以分到一塊餅的時候，餅不見，地上的芝麻也都看不到」，簡單來說就是完全沒有財政紀律。

對於這次的超徵稅收，沈富雄說，只有應稅額低估、或是稅率過高兩種可能性，但稅收錯估，財政部、國稅局都有責任，結果現在沒有人去檢討這個錯誤，還要給台電、勞保局、健保局。他質疑，這些部門憑什麼得到補貼，平時不敢收老百姓的錢，只好背負大量債務，「結果忽然間一塊大餅來了，正好可以補，但這是完全沒有記綠的。」

沈富雄怒批，一個有能政府，什麼該收多少、什麼該給多少都要訂好，這才是應該有的做法，台灣政府現在就是一個亂無章法，像散財童子一樣，且本來還想做對的事情，但因為民意代表反對的聲音比誰都大，過兩天又後悔了，「因為民意代表就是要票，這是用錢換來的」。