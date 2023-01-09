備受各界關注的台北市第三選區立委補選昨（8）日落幕，最終由國民黨候選人王鴻薇以6萬519票，擊敗民進黨吳怡農的5萬4739票勝出，但在中山區，王以3萬6052票小輸給吳844票。對此，前台北市副市長李永萍認為，中山區的得票情況，對王鴻薇而言是個很大的警訊，希望她要努力固守該區。

李永萍昨在政論節目《中天辣晚報》表示，從開票後吳怡農的得票一路緊咬王鴻薇，且他在中山區只小輸800多票可發現，民進黨基本盤在中山區沒有崩，而對王而言，此次選戰沒贏得像想像中般順利，從選票上來看，她完全是靠著自己的本命區「北松山」贏的。

李永萍認為，王鴻薇雖然形象好、有「空氣票」 ，在地方的實力也相當紮實，可是在中山區的得票，對她來說是很大的警訊，因為這代表她「果然沒經營過、跑過中山區」。

李永萍解釋，雖然國民黨極力幫王鴻薇拉票，但在一對一對戰、且範圍相對較小的選區，候選人有沒有經營過選區，以及選民有沒有看過候選人是相當重要的。李永萍相信，王鴻薇在勝選之後會「高興一天」，之後就會非常勤懇的經營中山區，她希望王要好好努力、固守住這一區。