總統蔡英文元旦才剛表示，需維持國家因應危機的韌性，暫時決定不普發現金，行政院長蘇貞昌今（3）日就政策急轉彎，宣布會將部分超徵稅收拿出來與國民共享。前立委林濁水在臉書撰文指出，政策髮夾彎其實才是小英風格，現在一堆人要求蘇貞昌下台，就是回復「蔡林（前行政院長林全）體制」，這樣真的好嗎？

林濁水稱，1800億元超收的處理被蔡英文當「國安危機」，歸國安會管，一管下來，經一次「不容易的決定」，再經二次「不容易的決定」又追加「不容易的決定」後，轉彎再轉彎，這就是典型小英風格。

針對這種蔡英文決策方式，林濁水認為，先前也展現在應對中國軍演措施上，像是義務役延長就盡展「無比困難決定」的決策模式。他質疑，現在立委和名嘴強烈要求換下討厭的蘇貞昌，要總統換一個好相處的人，這是要行政院做起事來回復蔡林體制，發揮小英風格？「這樣好嗎？不意氣用事嗎？」

對於林濁水的說法，網友則回應，「因為有蘇貞昌在擋，蔡英文與黨國鷹犬們敗民進黨的票敗得不夠順利，沒蘇貞昌就直衝懸崖不轉彎了」、「我怎麼覺得是蘇蔡鬥爭，蘇再下一城」、「一國三公，國安會鬥輸行政院」、「已經死豬不怕滾水燙了」、「蘇有制衡嗎？都是配合蔡」。