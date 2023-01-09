德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員訪團今天抵達台灣，展開至1月12日，為期4天的訪問行程。總統府表示，蔡英文總統將於明（10）日上午，於總統府接見訪問團，就經貿交流、半導體產業、區域安全等共同關切議題交換意見。

此次訪團由德國國會國防委員會主席史琪曼、以及自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格共同率領，成員另包括：奧芮娜塔、庫勒、艾萱杜、雷西特、穆勒、穆勒羅森特、瑟梅特、古德等，共10位國會議員，以及國防委員會主席辦公室主任暨訪團發言人舒茲。 總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎訪團來台。

他說，這是繼去年10月德國國會友台小組，及人權委員會訪團相繼訪台後，4個月內第3個德國國會官方正式訪問團來訪，充分彰顯德國國會對台灣的堅定支持。

張惇涵表示，台灣與德國是共享普世價值的民主夥伴；尤其近年來，雙方在能源轉型、創新研發、轉型正義、金融監理等領域，都有緊密的互動交流，並且高度關注台海及印太區域的和平穩定。期盼透過此次交流，促進雙方合作更為堅實緊密，並共同為區域和平穩定及全球民主韌性貢獻良善力量。