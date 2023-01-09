九合一綠營慘敗後，要求閣揆蘇貞昌總辭的聲音日漸發酵。媒體人張禹宣以「國家級養老院」整理披露，蘇內閣到了2023年平均年齡竟然上升到64.5歲，包括行政院副院長沈榮津(71歲)、國防部長邱國正(69歲)、衛福部長薛瑞元(67歲)等，空談改革卻背離了進步價值，閣員越換越老。

「在野不許財團法人成養老院，執政內閣淪長照機構！」張禹宣今(9日)在臉書發文指出，2014年民進黨在野時期，民進黨曾在審查預算時強勢通過，要求行政院附屬及捐贈之財團法人董事、總經理，除有特殊情況65歲屆齡必須立即更換，初任年齡更嚴格限制不得超過62歲。甚至當年，民進黨黨團還召開記者會，抨擊時任董總的年齡，高達33人超過62歲。痛批「國家沒人才了嗎」，質疑國民黨酬庸。

他提到，隨後民進黨執政，蘇貞昌在2019年1月14日就職行政院長，便立即在2月1日公布，將政府捐助之財團法人董事、總經理，年齡上修到70歲屆齡更換，初任年齡回到65歲，國家級養老院正式開幕。截至2021年為止，150位董事、總經理中，高達33人超過65歲。

張禹宣質疑，可笑的是，光是財團法人的缺額，卻無法滿足蘇貞昌的「長照機構」需求，連行政院也擴大加入養老院的範疇。2019年期間，內閣成員平均年齡高達61.9歲。到了2023年，即便34名閣員中，過半數高達18位撤換，卻不是輸入新血越換越老，平均年齡高達64.5歲。

張禹宣強調，其中若排除掉41歲的唐鳳，內閣年齡將會突破65歲大關，若按照2014年民進黨在野的標準，這些閣員包括蘇貞昌在內，都早該屆齡退休，否則就是酬庸。更離譜的是，2019年超過70歲以上的僅僅3人，到了2022年竟然高達7人超過70歲。只要蘇內閣的養老院一日開張，就時時刻刻提醒著國人，民進黨背離的進步價值，再多改革都只是浮雲跟空談。（圖片螢光處，皆為2019年至2023年更換過之閣員，總計18位）

「老血換老血」長照名單：

陳其邁 → 沈榮津(71歲)/ 蘇建榮 → 阮清華(64歲)

嚴德發 → 邱國正(69歲)/ 林佳龍 → 王國材(63歲)

陳時中 → 薛瑞元(67歲)/ 鄭麗君 → 李永得(67歲)

陳良基 → 吳政忠(67歲)/ 陳明通 → 邱太三(66歲)

顧立雄 → 黃天牧(66歲)/ 邱國正 → 馮世寬(77歲)