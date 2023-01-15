PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

政壇近期盛傳，行政院院長蘇貞昌將下台，改由前副總統陳建仁接替；交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦、屏東縣前縣長潘孟安等民進黨敗選者與前首長，也都有高官位，獲封「中生代4大公子」。此消息引熱議，網友對這4人能馬上有官做的傳聞極不以為然，更諷刺應將稱號改成「敗選四大天王」才對。

傳出總統蔡英文規劃由前副總統陳建仁接掌閣揆，交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦、屏東縣前縣長潘孟安等民進黨「中生代四大公子」的位子也都安排好了，引發各界關注。

針對「中生代4大公子」挨酸不是敗選的就是輔選失敗的，民進黨台北市議員王世堅認為，如果說以他們敗選，或先前在位子上負起政治責任而離開，來揶揄、消遣這些中生代精英，大可不必，雖然大家不同的政黨，在朝在野也應互相尊重。

但大批網友卻持不同看法，PTT論壇鄉民便湧入相關新聞討論串下留言：「這啥愚蠢頭銜？」「四公子名單錯誤吧？怎麼沒有林智堅？」「怎麼可以沒有林智堅？」「4大公子？應該改成敗選4大天王才對吧！」「高端剩騎士團」、「這樣搞根本是想害死民進黨就對了」、「為什麼看了都笑了」、「看了真的會氣死，反正是納稅人血汗錢付他們的高薪」。