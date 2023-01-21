自行政院院長蘇貞昌19日向蔡英文總統請辭並率全體閣員總辭、並喊話總統盡速指派新閣揆後，前副總統陳建仁被點名接閣揆，但又傳出因諸多因素意願不高，蔡已轉向國安會秘書長顧立雄徵詢。面對內閣首長懸而未決，中廣董事長趙少康表示，「蔡英文乾脆自己兼任行政院長算了」。

趙少康昨以「找不到人，蔡英文自兼行政院長」發表看法，趙少康表示，蘇貞昌辭職、陳建仁沒意願、前桃園市長鄭文燦抄襲、前台中市長林佳龍中北兩敗！「舉目望去，滿朝竟無一人堪當大任，蔡英文彷彿行政院長」，四處視察，行政院空轉，此乃前所未見，創下難堪的歷史紀錄。

趙少康說，以往不管行政院長主動或被動離職，總統都有繼任人選，甚至不只一個備胎，蔡英文執政近7年，所任不是剛愎自用，就是難堪重用，很多只有科長之能的就當上了部長，用人只問派系與效忠，不在國家這個大海中找人才，卻只在派系這個小池中撈小魚，選舉得天下卻不能選舉治天下，有選舉技巧卻沒有治國能力，這就是台灣的悲哀。

趙少康直言，反正只有一年多任期，真找不到人，難看就難看，再拖下去更難看，蔡英文乾脆自己兼任行政院長算了，反正大法官也都是妳自己的人，自己的人，也不怕被說違憲。