民進黨主席補選明日投票，副總統賴清德將接掌黨中央，不過立院確定延會蘇揆繼續在位置上，會不會擔心破壞賴魁的改革步調，對此，民進黨立委許智傑表示，其實蘇貞昌院長的確做得不錯，而且立法院延會是為了處理全民發現金的特殊條例，也是全民朝野的共識，賴清德當選黨主席後，黨務、政務雙方分工合作，改革的路會一直向前進，對賴清德有信心。

蘇貞昌昨日視察前鎮漁港改造工程時，高雄市長陳其邁第一時間出來誇讚行政院，讓他覺得很溫暖，像有些人就不敢出來講，做再多也認為是應該的，「私下跟我握手偷搔手的，那沒有用」，也引發外界諸多想像，許智傑則說，他給蘇貞昌院長按3個讚。

許智傑指出，做得整畚箕嘛，應該大聲說出來，讓全民知道「有政府！會做事」，許智傑表示，他是建設最認真的閣揆、執行力最強閣揆，也是民選總統後任期最長的閣揆，這些都是打破歷史紀錄，歷史會給蘇院長一個大大的讚。

至於立法院延會是否會打亂內閣改組時程，進而影響黨內改革步調，許智傑說，立法院延會是為了朝野都希望可以加速全民發6000元的時程，沒有所謂打亂的問題，改革不是一瞬間就完成，改革路絕對會一直前進不會停止，這就是民進黨執政的初衷，也希望人民可以給民進黨按一個讚。