前台北市長柯文哲被指將成扶龍王，2024和誰合誰就上。（資料照,鄭任南攝）

行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，總統府對此表示，農曆年期間啟動內閣調整作業。臉書粉專「漂浪島嶼--munch」就2024總統大選的潛在角逐者的最新民調分析後，認為前台北市長柯文哲將成扶龍王，和誰合誰就上，若此時綠營奉上閣揆大位，召喚閒雲野鶴的柯P，共圖未來共霸大計，也算行到水窮處的政治大殺招。

2024總統大選各黨派將推出怎樣的競選組合備受矚目，TVBS17日公布民調指出，新北市長侯友宜可以拿到3成4的支持度，領先副總統賴清德的2成5跟民眾黨主席柯文哲的2成1。台灣民意基金會同日也公布民調顯示，賴清德支持度為34％，侯友宜31.4％，柯文哲22.5％。

對此，臉書粉專「漂浪島嶼--munch」根據兩份民調分析後認為，柯文哲恐選不上，卻能成為扶龍王，和誰合誰就上，所以藍綠都該有拉攏計畫，若此時綠營奉上閣揆大位，召喚閒雲野鶴的柯P共圖未來共霸大計，也算行到水窮處的政治大殺招。該粉專說賴、柯成為全勝組合，送閣揆算是權利交換抿恩仇，「反正過去也有藍將軍唐飛、老藍男林全當院長，拿位置換利益，民進黨有前例」。

該粉專也提及，有派系希望陳建仁當閣揆，讓蔡英文不跛腳，有派系希望鄭文燦當閣揆，幫賴清德上大位。二派各有算計，閣揆正位搞不定，蘇貞昌此時二度請辭，也算戰鬥下台，「有看過舊揆走，新揆不知何在的局面嗎？」