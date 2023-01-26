行政院長蘇貞昌在年前提出總辭，前副總統陳建仁確定接任閣揆，而副閣揆則為前桃園市長鄭文燦。針對綠營的政院最新人事布局，國民黨立委王鴻薇分析，這次最大贏家還是總統蔡英文，不但讓蘇貞昌下台，同時替陳建仁「皇袍加身」，掣肘副總統賴清德。

王鴻薇指出，從最新正副閣揆的人選可以看出，蔡英文現在除了力壓蘇貞昌，還一手拉拔仁燦，大權在握，「且陳建仁形同傀儡，賴清德只能看戲，2023仍是大英帝國。」

王鴻薇進一步強調，儘管陳建仁雖沒有什麼行政資歷，黨齡尚淺，然經過「皇袍加身」，頭頂閣揆、（前）副總統光環，已經可與賴清德並駕其驅，賴也必然如芒刺在背。不過她也指出，在疫苗問題上，陳和高端實質上已成連體嬰，如果不向社會大眾鄭重道歉，難止紛爭。

另外對於未來的副閣揆鄭文燦，王鴻薇則是怒批，他和林智堅、鄭運鵬在2022九合一大選前「桃園三結義」，結果林先因論文門中箭落馬，隨後鄭文燦自己的論文也爆發抄襲，「抄襲仔高升副閣揆，史上第一。」