陳建仁1月31日就職新任行政院長，被外界評估將迥異於前閣揆蘇貞昌的大砲風格，他更自稱打造「溫暖堅韌台灣」。民眾黨台北市議員林珍羽今(1日)在《新聞大白話》節目強調，陳建仁其實應該叫「穩定內閣」，不要再因被討厭的負面形象而扣分，但反對黨仍會針對高端、借調、抄襲等議題砲火猛轟，這就是民進黨物極必反的策略，讓選民同情弱者，進而穩定軍心。但如果沒有起色，可能就換副閣揆鄭文燦上來接手閣揆。

林珍羽表示，大家都知道，這是完全了無新意的一個內閣團隊，已經不是舊瓶裝新酒，其實連換瓶蓋都不如了，九成(爭議閣員)其實都沒有換到。蔡英文的手其實還是伸得很深，對這些既得利益的「老綠男」們，他們不願意動，也不想要被動，所以只好大風吹移來移去，還是老樣子。

「陳建仁在這個內閣裡，他的功能是什麼？」林珍羽說，很多人說陳建仁是溫暖內閣，「坦白講，我覺得他叫『穩定內閣』」，穩定是什麼？穩定不要再被扣分，穩定不要再被人家討厭，不要再負面形象了。其實他這一次策略很明確的就是，他希望，陳建仁跟蘇貞昌的形象是不是完全不一樣？一個是溫文儒雅，一個是機關大砲。國會已經開議了，這會期不外乎就是高端疫苗，借調規範，還有抄襲議題，都是國會關注焦點。

林珍羽指出，大家可以想像，所有的藍營、所有反對黨，全部猛烈砲火轟陳建仁的時候，他一個人溫文儒雅、楚楚可憐地在那邊受罵，罵完之後，物極必反，這是民進黨的策略，就是讓陳建仁在那邊被你們罵，罵到後面大家會怎麼樣？會同情弱者，會覺得再怎麼說也是行政院長，幹嘛罵成這樣呢？是不是就穩定軍心了？大家就覺得他也沒有這麼糟，不要罵成這樣嘛！

「所以完全不難想像，接下來國會的動向會是什麼？」林珍羽強調，陳建仁今天在這邊，他做的是政院的吉祥物，他就是要來穩定蔡英文後跛腳時期，讓蔡英文的政權可以持續被延續下去。他被罵完了，直接斷尾求生，看有沒有這種破釜沉舟，大刀闊斧說「好，我辭中研院的身分！」如果有，民進黨2024就有戲看了。如果沒有的話，是不是就換鄭文燦直接上來接手？所以進可攻退可守，陳建仁真的不是溫暖，他只是來穩定而已，讓蔡英文跛腳不要這麼難看。

林珍羽直言，這次內閣唯一的亮點，就是女性閣員的增加，其他完全沒有亮點可言。