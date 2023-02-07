行政院長陳建仁7日上午8時首度舉行擴大防疫會議，指揮中心報告指出，元旦起實施的中港澳入境旅客唾液篩檢陽性率下降，今起至2月28日入境旅客可自由領取快篩乙支；另為地方政府高齡者基礎劑、追加劑施打率，未來會將此數據列為評比項目，特定表現優異者頒發卓越獎及進步獎肯定。陳建仁說，未來將提供標竿縣市推動的經驗予其他縣市參考，以保護脆弱族群。

指揮中心在會中報告指出，全球疫情情況已逐漸趨緩，但病例數可能低估，日本、美國等國家亦陸續宣布將於5月降級通報或結束緊急狀態。中國大陸疫情持續，宣稱疫情進入低流行水平，但評估實際疫情仍嚴峻。中國大陸專家評估下一波疫情高峰可能發生在3至5月，惟增幅應較此波疫情為低。有關我國國內疫情部分，上週全國新增病例數可能因農曆春節人群交流、聚會，較前一週上升32.1％。

指揮中心指出，最近一週入境27萬5121人次，其中自中國大陸入境7258人次，自港、澳入境1萬3545人次，入境旅客身分別國人佔73％，非本國籍旅客16％，持我國居留證之外籍人士11％。

此外，自1月1日至本月4日實施自中國大陸直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢5萬241人，每週陽性率由19％降至1.4％；1月7日至本月4日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢280人，每週陽性率由12.4％降至1.1％；從今日開始至本月28日，入境旅客機場、港口自由領取家用抗原快篩試劑（每人一劑）、有症狀篩檢；如有其他試劑需求，可至各通路自行購買。

針對疫苗接種狀況，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94％，第2劑為88.9％，第3劑為76.3％，第4劑施打率則為22.4％，累積施打已超過6660萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足。

指揮中心指出，針對提升脆弱族群基礎劑與追加劑接種措施，指揮中心將鼓勵地方政府強化接種服務，並依人口數及醫療資源等不同屬性，分四大組評比，並就特定表現優異者頒發卓越獎及進步獎的肯定。並且，近期65歲以上長者重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，為促進各縣市加強鼓勵接種，公布65至74歲及75歲以上長者未接種第1劑比率，一併請各縣市加強推動接種。後續將規劃將65至74歲及75歲以上者長基礎劑接種納入衛生局獎勵措施評比項目，以再促進基礎劑接種率提升。

陳建仁表示，感謝指揮中心在春節期間仍堅守岡位，近期雖確診人數有所上升，但尚在指揮中心掌控範圍之中，持續守護國人健康安全。他也請指揮中心對於民眾特別關心的防疫事項及措施要持續說明清楚，化解民眾的疑慮。

他提醒，針對加強脆弱族群、年長者疫苗施打比率部分，務必要積極研擬與地方政府合作之措施，並提供標竿縣市推動的經驗予其他縣市參考，以保護脆弱族群。